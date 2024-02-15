TÜBİTAK Başkanı Mandal: Bu tamamen bir bilim misyonu TÜRKİYE Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesine yönelik 'turistik gezi' eleştirilerine ilişkin "Özellikle bazen bu bir turistik seyahat mi diye değerlendiriliyor. Hayır, bu tamamen bir bilim misyonu" dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada söz alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı uzaya gitmesine yönelik 'turistik gezi' eleştirilerine yanıt verdi. Prof. Dr. Mandal, "Özellikle bazen 'Bu bir turistik seyahat mi?' diye değerlendiriliyor. Hayır, bu tamamen bir bilim misyonu. Bütün projeler, bütün Türkiye'ye açıldı. Çağrı anlamında başvuruların arasında 13 tane deney kabul edildi ve TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinden geçti. Bu deneyleri kendisi yaptı. 5 tane deneyde de diğer astronotlar da kullanıldı. Nisan ayında da yörünge altındaki bir görev için de Tuva Cihangir Atasever bu görevi yapmaya gidecek. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bir değişim noktası, özellikle genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız açısından gerçekten çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı. '2026 YILINDA İLK KEZ KENDİ ARACIMIZLA GİDECEĞİZ' Türkiye tarafından tasarlanan ve geliştirilen uydunun bu yıl ilk kez gönderileceğin belirten Prof. Dr. Mandal, "Artık Türkiye'nin uyduları var. En son 2023 yılında kendimizin geliştirdiği gözlem uydumuz İMECE'yi gönderdik. Üretimde dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Bu yıl ilk haberleşme uydumuzu göndereceğiz. Türkiye'nin 5B'leri, 5A'ları var ama bunların hepsi satın alındı. İlk kez kendimizin tasarlayıp geliştirdiği haberleşme uydumuzu 6A'yı göndereceğiz. İnşallah haziran ya da temmuz ayında göndermiş olacağız. 2026 yılında ilk kez kendimizin tasarlayıp hazırladığı aracımızla gideceğiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2000 binden fazla deney gerçekleştirildi. O deneylerin birçoğu şu an dünyada bugünkü ihtiyaçların ve geleceğin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılıyor" diye konuştu. 'BÜTÜN DENEYLER TAMAMLANMIŞ OLACAK' Fırlatılma esnasında bizzat orada olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mandal, "Diğer ülkelerin Türkiye'ye bakışını görme açısından önemli bir noktadaydı. Türkiye'nin bu misyonu gerçekleştiriyor olması oldukça kıymetli. Ve özellikle genç arkadaşlarımız açısından bir sonraki hedefin ne olacağına birlikte karar verebileceğimiz bir fırsat olarak da değerlendiriyoruz. Kendisi geçen hafta geldi. Şu an bütün deneyler haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Deneylerin bir kısmı orada devam ediyor. Birtakım veriler hala toplanıyor. Ve inşallah özellikle uluslararası literatürde yayınlandığı zaman etki değerinin çok daha fazla artacağına da inanıyoruz" dedi. Konuşmaların sonunda Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından günün anısına TÜBİTAK Başkanı Mandal'a hediye verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:45 facebook

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