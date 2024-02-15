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        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa etti

        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:50
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        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa etti
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        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Mehmet Yurt, bir kafeteryada yaptığı açıklamada, aday belirleme süreci konusunda il yönetimiyle görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti.

        İl yönetiminin önerdiği isimlerle hareket etmek istemediğini aktaran Yurt, "O arkadaşlarla yol yürüyemeyeceğimiz için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı aldık." diye konuştu.

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        Galeri

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