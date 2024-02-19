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        Manisa'da 312 motosiklet sürücüsüne 681 bin lira para cezası uygulandı

        Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:10
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        Manisa'da 312 motosiklet sürücüsüne 681 bin lira para cezası uygulandı
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        Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası verildi.

        Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

        Ekiplerce 1100 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, kask takmamak ve muayenesiz motosiklet kullanmak gibi kusurlardan toplam 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde 31 motosiklet de trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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