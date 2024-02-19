Manisa'da 312 motosiklet sürücüsüne 681 bin lira para cezası uygulandı

Ekiplerce 1100 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, kask takmamak ve muayenesiz motosiklet kullanmak gibi kusurlardan toplam 312 sürücüye 681 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

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