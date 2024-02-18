Somaspor - Kastamonuspor: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı. Sahasında Kastamonuspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Somaspor, 45'inci dakikada Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti, soyunma odasına bu skorla girdi. Müsabakada dakikalar 90'ı gösterdiğinde Kastamonuspor Abdulaziz'in ayağından beraberlik golünü buldu: 1-1. Somaspor bu sonuçla 37 puana yükseldi ancak Play-Off barajının dışında kaldı. Zirve hesabı yapan Kastamonuspor da puanını 49 yaptı.

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