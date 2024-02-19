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        DSİ, Manisa'da 21 yılda 187 tesisi hizmete sundu

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 21 yılda Manisa'da 19,71 milyar liralık yatırımla 187 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:07
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        DSİ, Manisa'da 21 yılda 187 tesisi hizmete sundu
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 21 yılda Manisa'da 19,71 milyar liralık yatırımla 187 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'yı Türk tarımının başkenti yapabilmek için 21 yıl önce başlattıkları projelerin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

        Manisa'ya 21 yılda 19,71 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Balta, "187 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 47'si sulama tesisi. 239 bin 830 dekar araziye can suyu verdik. Tarlardaki verimi ve ürün çeşitliliğini artırdık. Bölge ekonomisine yıllık ortalama 1 milyar 232 bin 685 bin lira ek gelir sağladık. 9 sulama tesisimizin ise inşa çalışmaları devam ediyor." dedi.

        Manisa'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 2 projenin tamamlandığını da aktaran Balta, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Manisa'da kurulu 2 HES tesisimizin kurulu gücü 9,70 megavat, yıllık enerji üretimimiz ise 24,44 milyon kilovat/saat. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Manisalılardan özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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