Turgutluspor'un şampiyonluk inadı
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en yakın rakibi Karşıyaka'dan sonra Play-Off hattındaki Anadolu Üniversitesi'ni de deplasmanda 2-0 yenen Turgutluspor, son 5 maçta 4 galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Grupta 39 puana ulaşarak puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan kırmızı-siyahlı ekip, tek maç fazlasıyla lider Batman Petrolspor'u 2 puan geriden takip ediyor. Büyük bütçeli rakipleri arasında sezonun sürpriz takımı olan Turgutluspor son 9 haftada kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verecek. Turgutluspor şu an lider olan Batman Petrolspor'u ligin son haftasında konuk edecek.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en yakın rakibi Karşıyaka'dan sonra Play-Off hattındaki Anadolu Üniversitesi'ni de deplasmanda 2-0 yenen Turgutluspor, son 5 maçta 4 galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Grupta 39 puana ulaşarak puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan kırmızı-siyahlı ekip, tek maç fazlasıyla lider Batman Petrolspor'u 2 puan geriden takip ediyor. Büyük bütçeli rakipleri arasında sezonun sürpriz takımı olan Turgutluspor son 9 haftada kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verecek. Turgutluspor şu an lider olan Batman Petrolspor'u ligin son haftasında konuk edecek.
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