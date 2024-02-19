Somaspor fırsat tepti
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde Kastamonuspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galibiyete çok yaklaşmışken son saniye golüyle 2 puan bırakan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu kadar yaklaşmışken son anlarda kalemizde gol görmek bizi üzdü. Önümüzde çok maç var. Sonuna kadar Play-Off'u kovalayacağız" dedi. 37 puana yükselen Somaspor, 6'ncı sıradaki İskenderunspor'un 5 puan gerisine düştü.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde Kastamonuspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galibiyete çok yaklaşmışken son saniye golüyle 2 puan bırakan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu kadar yaklaşmışken son anlarda kalemizde gol görmek bizi üzdü. Önümüzde çok maç var. Sonuna kadar Play-Off'u kovalayacağız" dedi. 37 puana yükselen Somaspor, 6'ncı sıradaki İskenderunspor'un 5 puan gerisine düştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.