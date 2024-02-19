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        Somaspor fırsat tepti

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde Kastamonuspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galibiyete çok yaklaşmışken son saniye golüyle 2 puan bırakan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu kadar yaklaşmışken son anlarda kalemizde gol görmek bizi üzdü. Önümüzde çok maç var. Sonuna kadar Play-Off'u kovalayacağız" dedi. 37 puana yükselen Somaspor, 6'ncı sıradaki İskenderunspor'un 5 puan gerisine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:39
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        Somaspor fırsat tepti
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde Kastamonuspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galibiyete çok yaklaşmışken son saniye golüyle 2 puan bırakan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu kadar yaklaşmışken son anlarda kalemizde gol görmek bizi üzdü. Önümüzde çok maç var. Sonuna kadar Play-Off'u kovalayacağız" dedi. 37 puana yükselen Somaspor, 6'ncı sıradaki İskenderunspor'un 5 puan gerisine düştü.

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