Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında E.D. (29) ve E.D (25) ile yaralılardan R.D. gözaltına alındı.

Yılmaz Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan R.D. (56) ve K.Y. (35), ambulansla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. K.Y. ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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