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        Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:27
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        Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

        Yılmaz Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan R.D. (56) ve K.Y. (35), ambulansla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. K.Y. ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında E.D. (29) ve E.D (25) ile yaralılardan R.D. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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