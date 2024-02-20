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        Manisalı genç, Gazze'de kalan nişanlısıyla buluşmak istiyor

        Manisa'da yaşayan Mertcan Gökay, geçen yıl üniversitede eğitim gördükleri sırada nişanlandığı Filistinli Haya Hamouda ve annesinden haber alamadığını, hayatlarından endişe ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:20
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        Manisalı genç, Gazze'de kalan nişanlısıyla buluşmak istiyor
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        Manisa'da yaşayan Mertcan Gökay, geçen yıl üniversitede eğitim gördükleri sırada nişanlandığı Filistinli Haya Hamouda ve annesinden haber alamadığını, hayatlarından endişe ettiğini belirtti.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okurken tanışarak arkadaş olan Gökay (27) ve Filistinli Haya Hamouda (24), iki ailenin katılımıyla 1 Temmuz 2023'te Eskişehir'de düzenlenen nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

        Genç çift, evlilik tarihi olarak 16 Ocak 2024'ü belirlerken nişanın hemen ardından Mertcan Gökay askere, Haya Hamouda ise düğün hazırlıkları için Gazze'ye gitti.

        İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası nişanlısıyla irtibatı kopan Gökay, nişanlısı ve annesinin bulunarak Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyor.

        Mertcan Gökay, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli kurumlara başvurduğunu söyledi.

        Nişanlısının Mısır, Türkiye ya da Gazze'nin dışındaki herhangi bir yere çıkarılabilmesini dilediğini anlatan Gökay, savaş başladığında nişanlısının babasının da yurt dışında olduğu için nişanlısı ve annesinin yalnız kaldıklarını söyledi.

        Gökay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Nişanlım ve annesi Gazze'de tek başlarına kaldılar. Elektrik, su, yemek yok, onları o sefil hayattan kurtarıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak bu savaş bizim bütün planlarımızı alt üst etti. Nişanlım geldiğinde bir an önce düğün yapıp normal hayatımıza dönmek istiyoruz."

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        Galeri

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