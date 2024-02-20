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        Mertcan ile Filistinli nişanlısının arasına savaş girdi

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde yaşayan Mertcan Gökay (27) ile Filistinli nişanlısı Haya Hamouda'nın (24) arasına savaş girdi. Gazze'deki nişanlısı ile annesini Türkiye'ye getirebilmek için yetkililerden yardım isteyen Gökay, "İletişim kuramıyoruz. 16 Ocak'ta düğünüm olacaktı, Türkiye'de yaşayacaktık" dedi. Alaşehirli Mertcan Gökay, 3 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu sırada, aynı üniversitenin İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Filistinli Haya Hamouda ile tanışıp, arkadaş oldu. İkilinin bu birlikteliği zamanla aşka dönüştü. Mezun olmalarının ardından, ailelerinin de onayını alan Gökay ve Hamouda, geçen yıl 1 Temmuz'da Eskişehir'de nişanlandı. Nişanın ardından Hamouda ülkesine dönerken, Gökay vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Hamouda'nın ülkesine dönmesinden bir süre sonra İsrail'in Filistin'e saldırıları başladı. Saldırılar sonrası nişanlısı ve ailesi ile irtibatının kesintiye uğradığını belirten Mertcan Gökay, "Nişanlım Haya Hamouda'ın ev ve arabaları bombalandı. Elektrik yok, su yok, yemek yok. Saldırının başlamasından sonra kendileriyle iletişimi az çeken internet üzerinden çok kısıtlı ve zor şartlarda ara ara az da olsa görüşebiliyoruz. 4 ay geçti. Birbirimize ulaşamadığımız için çok yorulduk. Onları, o sefil hayattan kurtarıp, Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi. 'HAYALLERİMİZ YARIM KALDI' Nişanlısının babasının turizm işiyle uğraştığını belirten Gökay, "İsrail'in, Filistin'e saldırılarının öncesinde yurt dışına çıkmış. Öğrendiğime göre şimdi o da Filistin'e dönemiyor. Nişanlım ve annesi, Gazze'de yapayalnız kalmışlar. Nişanlım ve annesini Türkiye'ye getirip, sahip çıkmak istiyorum. Bu konuda başta Kudüs Başkonsolosluğu olmak üzere ilgili tüm kurumlara başvuruda bulundum. Ancak olumlu bir dönüş alamadım. Tek isteğim; nişanlım ve ailesini Türkiye'ye getirip, düğünümüzü yapmak. Nişanlım şu an Gazze'de ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İletişim kuramıyoruz. 16 Ocak'ta düğünüm olacaktı, Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak Filistin'de yaşananlar nedeniyle bütün planlarımızı altüst oldu, hayallerimiz yarım kaldı" diye konuştu. Nişanlısı ve annesinin Mısır'a, Türkiye'ye veya Gazze dışındaki herhangi bir yere çıkarabilmeleri için destek beklediğini söyleyen Gökay, "Tek isteğim; Mısır'ın Refah Kapısı'ndan çıkış listesinde isimlerinin olması" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:58
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        Mertcan ile Filistinli nişanlısının arasına savaş girdi
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde yaşayan Mertcan Gökay (27) ile Filistinli nişanlısı Haya Hamouda'nın (24) arasına savaş girdi. Gazze'deki nişanlısı ile annesini Türkiye'ye getirebilmek için yetkililerden yardım isteyen Gökay, "İletişim kuramıyoruz. 16 Ocak'ta düğünüm olacaktı, Türkiye'de yaşayacaktık" dedi. Alaşehirli Mertcan Gökay, 3 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu sırada, aynı üniversitenin İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Filistinli Haya Hamouda ile tanışıp, arkadaş oldu. İkilinin bu birlikteliği zamanla aşka dönüştü. Mezun olmalarının ardından, ailelerinin de onayını alan Gökay ve Hamouda, geçen yıl 1 Temmuz'da Eskişehir'de nişanlandı. Nişanın ardından Hamouda ülkesine dönerken, Gökay vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Hamouda'nın ülkesine dönmesinden bir süre sonra İsrail'in Filistin'e saldırıları başladı. Saldırılar sonrası nişanlısı ve ailesi ile irtibatının kesintiye uğradığını belirten Mertcan Gökay, "Nişanlım Haya Hamouda'ın ev ve arabaları bombalandı. Elektrik yok, su yok, yemek yok. Saldırının başlamasından sonra kendileriyle iletişimi az çeken internet üzerinden çok kısıtlı ve zor şartlarda ara ara az da olsa görüşebiliyoruz. 4 ay geçti. Birbirimize ulaşamadığımız için çok yorulduk. Onları, o sefil hayattan kurtarıp, Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi. 'HAYALLERİMİZ YARIM KALDI' Nişanlısının babasının turizm işiyle uğraştığını belirten Gökay, "İsrail'in, Filistin'e saldırılarının öncesinde yurt dışına çıkmış. Öğrendiğime göre şimdi o da Filistin'e dönemiyor. Nişanlım ve annesi, Gazze'de yapayalnız kalmışlar. Nişanlım ve annesini Türkiye'ye getirip, sahip çıkmak istiyorum. Bu konuda başta Kudüs Başkonsolosluğu olmak üzere ilgili tüm kurumlara başvuruda bulundum. Ancak olumlu bir dönüş alamadım. Tek isteğim; nişanlım ve ailesini Türkiye'ye getirip, düğünümüzü yapmak. Nişanlım şu an Gazze'de ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İletişim kuramıyoruz. 16 Ocak'ta düğünüm olacaktı, Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak Filistin'de yaşananlar nedeniyle bütün planlarımızı altüst oldu, hayallerimiz yarım kaldı" diye konuştu. Nişanlısı ve annesinin Mısır'a, Türkiye'ye veya Gazze dışındaki herhangi bir yere çıkarabilmeleri için destek beklediğini söyleyen Gökay, "Tek isteğim; Mısır'ın Refah Kapısı'ndan çıkış listesinde isimlerinin olması" dedi.

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