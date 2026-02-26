Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 08:32 Güncelleme:
        Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Otogar Kavşağı'nda, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans çarpıştı.

        ​Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, ambulans devrildi. ​İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ​Kazada ambulans sürücüsü A.C, sağlık personeli E.İ. ve A.M, otomobil sürücüsü F.A. ile ambulansta taşınan ve kimliği henüz belirlenemeyen hasta yaralandı.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

