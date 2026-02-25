Manisa'da firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Giriş: 25.02.2026 - 19:46 Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G'nin (30) istasyon Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri