        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 19:46
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G'nin (30) istasyon Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.S.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

