        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.K. (62) idaresindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, buradaki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

