Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. M.K. (62) idaresindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, buradaki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

