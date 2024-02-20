Salihli'de demir çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinden demir çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan demirleri çalmaya çalışan iki kişinin olduğu ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi operasyon düzenledi.

Operasyonda M.R. (35) ile A.R. (36) suçüstü yakalandı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerisindeki bir ikametin bahçesinde bulunan demirleri çalan şüpheliler M.R.(35) ve A.R.(36), Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.