Salihli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Salihli'de yaralı bulunan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Salihli'de yaralı bulunan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Mevlütlü Mahallesi'nde üzüm bağları arasında yaralı halde şahin bulan vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Ekiplerce kontrol edilen şahinin tedavisine başlandı.
Yaralı şahin iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
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