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        Salihli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

        Salihli'de yaralı bulunan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:57
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        Salihli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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        Salihli'de yaralı bulunan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Mevlütlü Mahallesi'nde üzüm bağları arasında yaralı halde şahin bulan vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Ekiplerce kontrol edilen şahinin tedavisine başlandı.

        Yaralı şahin iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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