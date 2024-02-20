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        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliğine davet

        HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 23 Şubat'ta düzenleyecekleri "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" temalı toplantıya Manisalıları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:16
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        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliğine davet
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        HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 23 Şubat'ta düzenleyecekleri "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" temalı toplantıya Manisalıları davet etti.

        Hüseyin Tanrıverdi, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere karşı katliam uyguladığını söyledi.

        Filistin halkına yönelik ablukanın son bulması gerektiğini belirten Tanrıverdi, "İsrail, 77 yıldır şiddetini arttıran bir şekilde işgale, ablukaya ve katliama devam ediyor. HAK-İŞ olarak Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen katliama karşı sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

        Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda, 23 Şubat Cuma günü saat 17.00'de başlayacak "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" temalı toplantıya herkesi davet ettiklerini dile getiren Tanrıverdi, "İsrail'in zulmüne ve katliamına 'Dur' demek, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşması için sesimizi Manisa'dan yükseltmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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