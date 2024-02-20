Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazların sürdüğü ilçede, yarın toplanacak ilçe seçim kurulunun kesin kararı vermesi bekleniliyor. ​Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kuruluna sunması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sundu. CHP'li belediye başkanı Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Liste ilçe seçim kurulu tarafından reddedilirken, CHP heyeti ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti. Yarın toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 22:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:40 facebook

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