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        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:38
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        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.A.U. (31) ile S.S. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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