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        Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Akhisarspor'da genç futbolculardan Semih Görer'in geçen hafta Silivrispor deplasmanında yaptığı centilmenlik ödülsüz kalmadı. Ligde haftalardır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Semih, pazar günü Silivrispor deplasmanında takımı 1-0 gerideyken bir pozisyonda yarı alanlarında kendi ayağına çarpan topa aut kararı veren hakemin kararını topun kendisinden çıktığını söyleyerek korner olarak değiştirtti. Takımı gerideyken rakip leyhine korner itirafı yapan futbolcu, ardından maç içinde beraberliği getiren golü atmanın sevincini de yaşadı. Semih'in golüyle ateşlenen Akhisarspor, maçı 3-1 kazanarak hayati öneme sahip galibiyet aldı. Akhisarspor Teknik Direktörü İsa Turan, sahada sergilediği centilmenlik ve dürüstlüğüyle örnek bir davranış sergileyen Semih Görer'e ve ailesine antrenman öncesinde özel bir centilmenlik ödülü takdim ederek tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:25
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        Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Akhisarspor'da genç futbolculardan Semih Görer'in geçen hafta Silivrispor deplasmanında yaptığı centilmenlik ödülsüz kalmadı. Ligde haftalardır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Semih, pazar günü Silivrispor deplasmanında takımı 1-0 gerideyken bir pozisyonda yarı alanlarında kendi ayağına çarpan topa aut kararı veren hakemin kararını topun kendisinden çıktığını söyleyerek korner olarak değiştirtti. Takımı gerideyken rakip leyhine korner itirafı yapan futbolcu, ardından maç içinde beraberliği getiren golü atmanın sevincini de yaşadı. Semih'in golüyle ateşlenen Akhisarspor, maçı 3-1 kazanarak hayati öneme sahip galibiyet aldı. Akhisarspor Teknik Direktörü İsa Turan, sahada sergilediği centilmenlik ve dürüstlüğüyle örnek bir davranış sergileyen Semih Görer'e ve ailesine antrenman öncesinde özel bir centilmenlik ödülü takdim ederek tebrik etti.

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