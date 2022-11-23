Turgutlu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri tutuklandı



Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evlerinin önünde Yusuf Aykaç'ın (20) öldüğü amcası Şemsettin Aykaç'ın (42) yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan M.E.B. (60) ve 3 oğlu tutuklandı. Olayın, Şemsettin Aykaç'ın oğlu Fırat Aykaç ile Ahmetli'de aynı fabrikada çalışan M.E.B.'nin oğulları arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi.

İşçi servis otobüs şoförü Şemsettin Aykaç ile bir fabrikada işçi olarak çalışan yeğeni Yusuf Aykaç, önceki gün saat 19.00 sıralarında, İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Şemsettin Aykaç sırtından, Yusuf Aykaç ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Yusuf Aykaç hayatını kaybetti. Aykaç, Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen amcası Şemsettin Aykaç'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TOMA BEKLETİLDİ

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.B. ve oğulları D.B. (22), D.B. (18) ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğulları, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye binası önünde, 1 TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) hazır bekletildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı.

Olayın Şemsettin Aykaç'ın oğlu Fırat Aykaç ile Ahmetli'de aynı fabrikada çalışan M.E.B.'nin oğulları arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi. Ancak olay anında Fırat Aykaç'ın evin önünde olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-11-23 14:29:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.