Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın araçlara çarparak ilerlediği, bir yayanın da son anda koşarak tırın altında kalmaktan kurtulduğu yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, R.Ö. (24) idaresindeki 33 AGN 304 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında önce 45 ZC 8805 plakalı otomobile çarpıp karşı şeride geçti. Kırmızı ışıkta bekleyen 45 APE 811 plakalı minibüse ardından da sanayi sitesi içerisinde park halindeki 45 M 7109 plakalı kamyona çarpan tır, yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.