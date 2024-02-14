Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözaltına alınan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözaltına alınan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.Ç (38), işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.