Akhisar'da "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliği düzenlendi

Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1. sınıfı öğretmeni Yeliz Cabar tarafından yapılan etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle okul içinde "Astronot Olmak İstiyorum" şiirini okudu.

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