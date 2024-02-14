Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliği düzenlendi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliğini düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliğini düzenledi.

        Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1. sınıfı öğretmeni Yeliz Cabar tarafından yapılan etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle okul içinde "Astronot Olmak İstiyorum" şiirini okudu.

        Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya "Hoş geldiniz" diyerek seslendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan! 9 işçi aranıyor
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
        Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
        Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı
        Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu