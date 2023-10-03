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        Turgutluspor'da Çelik gururlu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:30
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        Turgutluspor'da Çelik gururlu
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta haftaya lider başlayan Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yenerek 10 puanla zirvenin yeni sahibi olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik oyuncularıyla gururlu. Bu sezon başında işbaşı yaptığı kulüpte yenilenen kadroyla sürpriz bir çıkışa imza atan Çelik, "Geçtiğimiz 3 haftada 7 puan alırken hem ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma isteği, hem de rakip, saha farketmeksizin oynamak istediğimiz bir oyun formatı vardı. Tamamen buna odaklanıp sahadan istediğini almak isteyen bir takım görüntüsü verdik. Karşıyaka maçı puan sıralamasına baktığımızda zor bir maç olarak görünüyordu. İyi bir stat ve taraftarın önünde, iyi bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 10 dakikasından sonra ilk devre sonuna kadar oyunun kontrolünü neredeyse hiç kaybetmedik" dedi.

        Genç teknik adam, "İlk yarı 0-0 girdiğimizde planladığımız bir kurgumuz vardı. Kanatları çok iyi kullanan Karşıyaka rakiplerine attığı 9 golün 6´sını 45-60'ıncı dakikalar arasında atmıştı. Kanatları 1 fazla adamla kapatıp üstünlük sağladık. Bu dakikalarda oyunu olabildiğince kontrol altına almaya çalıştık. Yüksek konsantrasyonun bize maçı getireceğini biliyorduk. Nitekim de 69'uncu dakikada duran toptan attığımız gol ile skoru bulup, maçı kazanmasını bildik. Maç öncesinde, içinde ve sonunda bir an bile oynamak istediği oyundan vazgeçmeyen, kazanmak için sınırsız mücadele eden futbolcularımızı gönülden kutluyorum. Bizleri her platformda destekleyen bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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