Somaspor fırsat tepti

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti. Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.
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