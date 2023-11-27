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        Somaspor fırsat tepti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:08
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        Somaspor fırsat tepti
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti. Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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