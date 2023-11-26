Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 82-69 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 8 müsabakada 4 galibiyet elde eden 8'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan güçlü rakibine ikinci yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

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