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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 82-69 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:28
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında
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        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 82-69 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde 8 müsabakada 4 galibiyet elde eden 8'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan güçlü rakibine ikinci yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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