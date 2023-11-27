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        Manisa'daki Çobanlar Barajı inşasında sona yaklaşıldı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tamamlandığında 4 bin 940 dekar araziye can suyu verecek Çobanlar Barajı inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:10
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        Manisa'daki Çobanlar Barajı inşasında sona yaklaşıldı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tamamlandığında 4 bin 940 dekar araziye can suyu verecek Çobanlar Barajı inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, Kırkağaç'a inşa edilen 2 milyon 600 bin metreküp su depolama hacmine sahip Çobanlar Barajı'nda yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bakırçay Havzası'nı sulayacak Çobanlar Barajı'nda 2024'te su tutmaya başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "2024 yılının ilk ayları ile birlikte barajdaki imalatlarımızı tamamlayarak, 2024 yılında sulama şebekesi inşaatına ağırlık vermeyi planlıyoruz. Tamamlandığında 4 bin 940 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağız. Sulama şebekemiz sayesinde bölgedeki yeraltı sularının kullanımı azalacak. Tarlalar daha kaliteli ve daha az maliyetli su ile buluşacak. Ürün verimliliği artacak. Bölge ekonomisi kalkınacak. Çobanlar Barajı ve Sulaması Projesi sayesinde bölge üreticisi 2023 yılı rakamlarıyla 24 milyon 700 bin lira ek gelire kavuşacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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