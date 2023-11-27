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        Turgutluspor ders çıkaracak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:28
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        Turgutluspor ders çıkaracak
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptıran Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi. Maçın ilk yarısında kontrollü oynamayı tercih ettiklerini, ikinci devrede kendi oyunlarını sahaya yansıtıp öne geçtiklerini ifade eden teknik patron Çelik, "Golden sonra oyunu yönlendiren, özgüveni yüksek, topa sahip olan bir takım görüntüsü verdik. Maçı 2-0'a getirecek çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Son 10 dakikada aşırı rüzgar ve yağışla futbol oynamak zorlaştı. Maalesef duran toptan şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. Uzun soluklu ligde her puan çok değerli. Takım olarak ortaya koyulan performanstan memnunum, fakat çok daha fazlasını yapmalıyız. Hemen derslerimizi alıp yeni haftaya başlayacağız" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-11-27 11:19:23

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