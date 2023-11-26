Manisa´da yağış sonrası spor tesisinin istinat duvarı çöktü; kentte motosiklet kullanımına yasak getirildi MANİSA´da,öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası, bir spor tesisinin istinat duvarı çöktü. Manisa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

MANİSA´da,öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası, bir spor tesisinin istinat duvarı çöktü. Manisa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Meteoroloji 2´nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Manisa´da beklenen kuvvetli yağış bugün öğle saatleri itibariyle etkisini gösterdi. Yağışlarla birlikte Yunusemre ilçesinde bulunan Tevfik Lav Spor Tesisleri´nin İzmir-İstanbul otoyolu kısmındaki istinat duvarı çöktü. Öte yandan duvarla birlikte otoyoldaki yaya yolu da çökerken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Duvarın çökmesi anında tesiste ise spor yapılmaması faciayı önledi. İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde güvenlik şeridi çekilerek 200 metre kadar ulaşım tek şeritten sağlanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkazı kaldırmak için çalışmalar başlattı.

VALİLİKTEN MOTOSİKLET KULLANIMINA YASAK KARARI

Manisa Valiliği, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar, motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelerin 26.11.2023 tarihi saat 15.00´dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmış olup, belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu 32´nci maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.