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        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Soma'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:09
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        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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        Soma'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Ularca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki A.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak husumetli oldukları 42 yaşındaki Şener Uysal'ı av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

        Adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesinden dönerken vurulan Uysal'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

        Jandarma ekipleri, zanlı A.Y ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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