Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Soma'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ularca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki A.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak husumetli oldukları 42 yaşındaki Şener Uysal'ı av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

Adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesinden dönerken vurulan Uysal'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, zanlı A.Y ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

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