Manisa FK'den "hakem hatalarına" tepki:

Trendyol 1. Lig'de 9 maçtır kazanamayan ve son 3 haftayı puansız kapatan Manisa FK, yazılı açıklamayla "hakem hatalarına" tepki gösterdi.

Açıklamada, takımın son dönemdeki kötü performansının futbolcu, teknik heyet, yönetim ve camiayı üzdüğü belirtildi.

Manisa FK aleyhine yapılan hakem hatalarının kötü gidişatta etkili olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Önceki maçlarda rakip oyunculara çıkmayan kırmızı kartları, verilmeyen penaltılarımızı unutmamışken hakem hatalarının dozu her hafta daha da artmakta, canımız da daha çok yanmaktadır. Kötü gidişata son vermek için maçın son düdüğüne kadar mücadele eden futbolcularımızın emeklerine yazık edilmiş ve alacağımız puan gasbedilmiştir. Son olarak kimseden ayrıcalık beklemediğimizi sadece adalet istediğimizi belirtmek isteriz. Bariz ve sonuca etki edecek hakem hatalarının devam etmesi durumunda sesimizi daha gür çıkaracağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı camiamızın bilgisine sunarız."