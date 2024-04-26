Mesir macunu duası yapıldı

MANİSA'da 484. Uluslararası Mesir Macun Festivali kapsamında 28 Nisan’da Sultan Camii minareleri ve kubbelerinden saçılacak olan 7 ton mesir macununun duası yapıldı.

Manisa 484. Uluslararası Mesir Macun Festivali kapsamında 28 Nisan günü Sultan Camii minareleri ve kubbelerinden saçılacak olan ve kadınlar tarafından hazırlanan 7 ton mesir macunun duası yapıldı. Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği üretim atölyesinde cuma namazı sonrası gerçekleşen mesir macunu duasına Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı. Manisa İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu tarafından yapılan duanın ardından Vali Ünlü ve protokol üyeler sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.