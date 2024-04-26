Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (2)

MANİSA'YAGEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki ziyaretlerinin ardından memleketi Manisa'ya geçti. Özel, Sarıgöl ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Özel'e Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz eşlik etti. Sarıgöl Kent Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Özel, "24 köyümüz, 35 mahallemiz var. Tek tek gezdik. Bu MHP Belediyesi çok eziyet etti. Dışlandık, hırpalandık, üzüldük. Bugün artık biz geldik. Ama gün bize edileni etme günü değildir. Buradan söylüyorum. Tahsin Başkanım ve CHP'lilerin hepsi, Sarıgöl'de ne kadar MHP'li varsa onları kucaklıyor. Ne kadar AKP'li varsa, hepsini kucaklıyoruz. Ben milletvekili oldum, çok çeşitli görevler yaptım, genel başkan oldum, MHP'lisi, AKP'lisi, hemşerimize sahip çıkacağız. Ferdi Başkan geldi, ona sahip çıkanlar oldu. Tahsin Başkan'a eskiden çok başka partilerde olanlar sahip çıktılar, oy verdiler. Verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun" dedi.

'KAVGAYI HALK İÇİN, ÇİFTÇİ İÇİN, İŞÇİ İÇİN, ESNAF İÇİN, EMEKLİ İÇİN EDERİM' Kavgayı halk için, çiftçi için, işçi için, esnaf için, emekli için edeceğini vurgulayan Özel, "Ancak seçmen kavga istemiyor. Seçmen çalışmak istiyor. Bizden mücadele beklerken, müzakereyi de sürdürmemizi istiyor. Şundan emin olun Özgür Özel nerede kiminle konuşursa, kimle müzakere ederse etsin, suni gündemlerin peşine takılmaz. Birilerinin iktidarı sürdürme hevesiyle, kendilerinin isteklerinin peşine takılmaz. Birilerinin gündeminin peşine düşmez ama kendi gündeminden de birilerini düşürmez. Kimi düşürmez? Çiftçiyi düşürmez, atanmayan öğretmeni düşürmez, staj ve çıraklık mağdurlarını düşürmez. Dükkanının borcunu kredi kartı ile çevirmeye çalışan iflastaki esnafı Özgür Özel dilinden düşürmez. Özgür Özel '10 bin liraya geçin' dedikleri emeklinin derdini dilinden düşürmez. Birileri istiyor diye kimseyle kavga etmem. 'Efendim, Özgür Özel'i eleştirip gündeme geleyim' diyen olabilir. Kimseyi beni eleştiriyor diye gündeme getirmem. Ama kavgayı elbette ederim. Cesaretle ederim. Kavgayı halk için, çiftçi için, işçi için, esnaf için, emekli için ederim" diye konuştu.