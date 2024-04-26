Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (3)

DOĞUMUNDAAİLESİNE YARDIMCI OLDUĞU ÖZGÜR'LE 9 YIL SONRA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önü, Manisa programı kapsamında geldiği Alaşehir'de 9 yaşındaki adaşı Özgür Sarı, annesi Raziye Sarı ve dedesi Osman Sarı tarafından kesildi. Özel, kalabalığın arasından kendisine ulaşan aile fertlerinden doğumunda ailesine yardımcı olduğu Özgür Sarı'yla ilgilenerek sevgi gösterdi. Raziye Sarı, oğlunu Özgür Özel ile buluşturduklarını belirtip, "Oğlum Özgür, karnımdayken kan uyuşmazlığı tespit edildi. Doğar doğmaz kanının değişmesi gerekiyordu. Doğum 31 Aralık 2015 tarihine denk geldi. 31 Aralık'ın yılbaşı olması nedeniyle doktor bulamayacağız diye korktuk. Eşim Serkan ve kayınpederim Osman Sarı, Özgür Özel'e telefon edip, yardım istedi. Özel, hemen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmemizi, danışmanının yardımcı olacağını söylemiş. Doktorlar bizi kapıda karşıladı. Hemen hastaneye yatırdılar ve doğdu. Çocuğumun kanı değişti. Eğer kanı değişmeseydi, bugün belki hayatta olmayacaktı. Çocuğumuzun adını eli bol, ikram anlamına gelen 'Kerem' adını verecektik. İlgisi ve yardımlarından dolayı, çocuğumun sağlıklı bir şekilde doğmasının ardından biz de adını 'Özgür' koyduk. Bugün de oğlumu Özgür Özel'le buluşturduk" dedi.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ' Özel, daha sonra Alaşehir Belediyesi önünde halka seslendi. CHP Genel Başkanı olarak Alaşehirlilere ilk kez seslendiğini belirten Özel, "Bugüne kadar vermiş olduğu tüm desteklere minnet duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. İyi ki Manisalıyım. İyi ki sizin evladınızım. Örgütümüze, ilçe yönetimimize, belediye başkanımızı, onun hizmetlerini, kadrolarını emanet ediyorum. Belediye başkanıma Alaşehir'in yoksullarını, Alaşehir'in gençlerini, emeklilerini, çiftçilerini, güzel insanlarını emanet ediyorum. Alaşehirlileri, Evliya Çelebi'nin gelip de gördüğü 'Ne ala şehir' dediği, bu ala şehrin ala insanlarını Allah'a emanet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. Hakkınızı helal edin. Sizin için çalışacağım ve bu partiyi iktidar yapıp size borcumu öyle ödeyeceğim" diye konuştu. Özel, daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ HERHANGİ BİR PARTİ DEĞİLDİR' Özel, Manisa'daki son ziyaretini Kula ilçesine gerçekleştirdi. Özel, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyareti sonrası kent meydanındaki halk buluşmasında otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında teşkilatına uyarılarda bulunarak, "Bütün örgütümüze söylüyorum. Biz bu seçimlerde bir görev aldık. Ve bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu büyük ittifakı büyütmenin, korumanın, önümüzdeki seçimlere taşımanın ve dolayısıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde partimizi birinci parti yapmanın, Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın görev ve sorumluğunu aldık. Şunu herkes bilsin ki bu görev, partizanca bir görev değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Kim ki Atatürk'ü, vatanını, bayrağını, ülkesini seviyor. Biz de onu seviyoruz" dedi.

'SİZİN İÇİN MÜCADELEYİ ASLA BIRAKMAM' Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesle konuşurum, müzakere ederim. Ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü millet bizden kavga istemiyor. Millet 'Oturun, konuşun, tartışın, derdime çare olun' diyor. Bu ülkenin çıkarları için sonuna kadar mücadele ederek, Atatürk'ün iki emanetine hem partimize hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne gözümüz gibi bakacağız. Birileri kendini milli, kendinden olmayanları gayri milli, kendisini makbul, geri kalanı hain ilan etmeye kalkıyordu. Bu oyuna dönmeyiz. Ne milliyetçiliği ne milli olmayı ne de vatanseverliği asla ve asla size bırakmayız. Bunun üzerinden algı operasyonlarına teslim olmayız. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."