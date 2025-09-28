Somaspor – Aliağa FK: 0-3
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Aliağa FK takımı 11’inci dakikada Mertcan Açıkgöz’ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Aliağa FK, 64’üncü dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Sarı-siyahlılar 67’nci dakikada yine Mertcan Açıkgöz’le gol buldu, skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İzmir ekibi, deplasmanda bu sezon ilk kez kazandı ve 12 puana yükseldi. Somaspor ise 6’ncı maçında 5’inci yenilgisini alarak 1 puanla alt sıralarda kaldı.
