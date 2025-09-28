Habertürk
        Somaspor – Aliağa FK: 0-3

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:16 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:16
        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Aliağa FK takımı 11’inci dakikada Mertcan Açıkgöz’ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Aliağa FK, 64’üncü dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Sarı-siyahlılar 67’nci dakikada yine Mertcan Açıkgöz’le gol buldu, skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İzmir ekibi, deplasmanda bu sezon ilk kez kazandı ve 12 puana yükseldi. Somaspor ise 6’ncı maçında 5’inci yenilgisini alarak 1 puanla alt sıralarda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

