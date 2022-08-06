Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde E.T. (19) yönetimindeki 45 K 1276 plakalı traktör ile E.Ç'nin kullandığı 45 RA 3104 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan K.Ç. ile İ.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü E.T'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.