Manisa'da jandarma ve polisten "olay yeri güvenliği" eğitimi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık, itfaiye ve AFAD personeline trafik kazalarında "olay yeri güvenliği" eğitimi verdi.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda jandarma ve polis trafik timlerince verilen seminerde, trafik kazalarına müdahale eden paydaş kurumların personeline kaza öncesi ve sonrası alınacak emniyet tedbirleri, geçiş üstünlüğünün doğru kullanımı, olay yeri güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Manisa'da görev yapan 46 sağlık, 8 AFAD ve 91 itfaiye personeli katıldığı eğitimlerin, il merkezi ve ilçelerde süreceği belirtildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.