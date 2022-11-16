Manisa’da traktöre çarpan otomobildeki bir kişi öldü

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir istikametine giden Buğra Kök (25) yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, Kula Küçük Sanayi Sitesi civarında aynı yönde seyreden Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Buğra Kök, araçta bulunan Hatice Kök (27), Ercan Kök (54) ve Metehan Dutar (3) ile traktör sürücüsü Turgut Tomas yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Kök hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Buğra Kök, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hafif yaralanan traktör sürücüsü Tomas, Kula Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.





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