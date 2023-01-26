Manisa'da apartmanda çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, apartmanın deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle'deki 5 katlı apartmanının bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanın apartmanın içini sarması üzerine binada bulunan 20 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 3 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.