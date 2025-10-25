Selendi Kaymakamı Yıldız göreve başladı

Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız görevine başladı.

Yıldız'ı, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetim kurulu üyeleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri ziyaret etti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Yıldız, kaymakamlık mesleğine 2021 yılında Erzurum'da başladı.

Yıldız, Erzurum Valiliği'nde il stajını, Amasya Merzifon ve Balıkesir Burhaniye'de Kaymakam Refikliği, Denizli Kale'de ise Kaymakam Vekilliği yaptı.

Daha sonra Ankara'da teftiş stajını tamamlayan Yıldız, İngiltere'nin Londra kentinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı.

Yıldız, "İlçemiz için ilk izlenimlerim gayet güzel. Halk dostane ve sıcakkanlı. İlçemizi en kısa sürede tanıyıp, ziyaretlerimizi gerçekleştirip çalışmalara başlayacağız." dedi.