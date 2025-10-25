Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Selendi Kaymakamı Yıldız göreve başladı

        Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:22 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selendi Kaymakamı Yıldız göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız görevine başladı.

        Yıldız'ı, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetim kurulu üyeleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri ziyaret etti.

        İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Yıldız, kaymakamlık mesleğine 2021 yılında Erzurum'da başladı.

        Yıldız, Erzurum Valiliği'nde il stajını, Amasya Merzifon ve Balıkesir Burhaniye'de Kaymakam Refikliği, Denizli Kale'de ise Kaymakam Vekilliği yaptı.

        Daha sonra Ankara'da teftiş stajını tamamlayan Yıldız, İngiltere'nin Londra kentinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı.

        Yıldız, "İlçemiz için ilk izlenimlerim gayet güzel. Halk dostane ve sıcakkanlı. İlçemizi en kısa sürede tanıyıp, ziyaretlerimizi gerçekleştirip çalışmalara başlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Manisa'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbe...
        Manisa'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbe...
        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde