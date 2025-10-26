Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi aldığı tespit edilen İ.Y'nin (30) yapılan üst aramasında ise 1408 içimlik sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 640 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.