        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:14
        Manisa'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu
        Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İlçenin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevki ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar yağışı etkili olurken, yaylalar beyaza büründü.

        Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekipler, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletti.

        Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise aileleriyle Sarıçayır mevkisine çıkarak fotoğraf çektirdi.

        Doğayla iç içe oluşan beyaz görüntü, dronla görüntülendi.

        Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini sürdürebilecek kar yağışına karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

