Manisa'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekipler, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

