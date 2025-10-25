Habertürk
        Akhisar'da 440 litre etil alkol ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 440 litre etil alkol ele geçirildi.

        Giriş: 25.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:25
        Akhisar'da 440 litre etil alkol ele geçirildi
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 440 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan aracı durdurdu.

        Araçtaki Ş.T. ve A.A. gözaltına alındı, yapılan aramada 440 litre etil alkol ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

