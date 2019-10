(Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu mücadelesi Servisin gelmediği mahallede kardeşler okula gitmek için dağları, dereleri aşıyor 2’si epilepsi hastası olan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kırsal bir mahallede babaanne ve dedeleriyle yaşayan 5 kardeş mahalleye servis gelmemesi nedeniyle her gün tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Servisin gelmediği mahalleden okula gitmek için zorlu bir parkur ve yabani hayvanlarla mücadele eden kardeşler yetkililerden mahalleye servis getirilmesini istedi.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Haraplar Mahalles'inde yaşayan 5 kardeş her gün okula gitmek için zorlu parkuru aşmak zorunda kalıyor. Yolların bozuk olması nedeniyle servislerin gelmediği mahallede her gün babaanne ve dedelerinin ellerini öpen kardeşler yorucu ve bir o kadar da tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Evlerinden ayrıldıktan sonra ilk olarak dik ve tehlikeli bir yokuştan güçlükle inen kardeşler ormanlık alandan geçerek servise binmek için ana yola iniyor. Okul yolcuğunda ise lise öğrencisi Mehmet Koç, ortaokul öğrencisi Özlem Koç ile ilkokul öğrencisi Özkan Koç, Sabit Koç ve Yiğit Koç’a rehberlik ediyor. Babaanne ve dedeleriyle yaşayan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi.

Sabahları okula gitmek çok zor olduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Özlem Koç, "Sabahları da çok zor oluyor. Akşam gelirken de çok zor oluyor. Çok yoruluyoruz. Ağabeyimin telefon ışığıyla yolumuzu buluyoruz. Akşamda gelirken de yorgun oluyoruz. Okula gittiğimizde çok uykulu oluyoruz. Öğretmenlerimiz uykulu olduğumuz için kızıyor. Bu durum derslerime de yansıdı. Derslere katılamıyorum. Buraya kadar servis çıkmasını istiyoruz. Başka da hiç bir şey istemiyoruz. Yolumuzun da düzeltilmesini istiyoruz" dedi.



"Kardeşlerim korkuyor okula gidemiyor"

Kardeşlerinin ikisinin epilepsi hastası olduğunu ve kendisi olmadan okula gidemediklerini söyleyen lise öğrencisi Mehmet Koç, "Kimi zaman yağmur, kimi zaman kar, kimi zaman da soğuk oluyor. Yağmur yağdığı günler kırağı olsun diye dua ediyoruz çünkü yollar çok çamur oluyor. Küçük kardeşimin ayakkabıları çamur oluyor o yüzden okula gidemiyor. Geçtiğimiz günlerde domuz gördük. Dereden çıkarken birden önümüze geldi. Kardeşlerim korkuyor okula gidemiyor. Ben olmadığım günler okula hiç gidemiyorlar. Kış gelmeden ben daha hasta olduk. Daha bunun kışı da var. İki kardeşim epilepsi hastası. Geçtiğimiz gün yolda gelirken kardeşim yılan görmüş çenesini çarpmış. Bugün akşam yine aynı şekilde bayıldı kasıldı. Benim olmadığım günler kardeşim tek olsa ne olacak? Servis istiyoruz. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan anne ve babaları ayrılan kardeşler halaları Cennet Işık, babaanneleri Ayşe Koç ve dedeleri Mehmet Koç himayesinde yaşamını sürdürüyor. Yol olmadığı için servisin gelmediğini söyleyen halaları Cennet Işık, "Yolumuz olmadığı için servisimiz gelmiyor. Çocuklarımızın iki tanesi hasta. Biz bu çocuklarımız için nereye başvursak hep çocukları yurda almak istiyorlar. Biz kesinlikle çocukların yurda gitmesini istemiyoruz. Arkasında 3 tane amcası ve 4 tane halası var. Devletimiz de destek oluyor. Biz bu çocukların okumasını istiyoruz. Servisin gelip buradan almasını istiyoruz. Çocuklardan iki tanesi hasta. Baygınlık geçiriyorlar ve komada kalıyorlar. Yoğun bakımlarda kalıyorlar. Bu mahallemizin yolu yapılsın ve buraya servis çıksın. Çocuklarımızın gittiği yollarda domuzlar var, yılanlar var. Çocuklardan ikisi hasta olduğu için bayılıyorlar. Eve gelmiyor. Aramaya gittiğimizde baygın bir şekilde buluyoruz. Biz çocuklarımıza kesinlikle servis istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dede Mehmet Koç ise mahallenin en büyük sıkıntısının yol olduğunu belirterek çocukları okula götürmek için zorluk çektiklerini söyledi.

MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:57

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.