Kula´da okul önlerinde huzur uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kula´da okul önlerinde huzur uygulaması

DHA

Manisa´nın Kula ilçesinde, güvenlik güçlerince eğitim kurumları civarlarında `güvenli okul, güvenli öğrenci´ uygulaması gerçekleştirildi. Metruk binalar ve umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, kusurlu bulunan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.  
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kula´daki okul bölgelerinde uygulama yaptı. Okul bölgelerinde seyreden araçların durdurulduğu hem trafik hem asayiş yönünden incelemelerin yapıldığı uygulamada, trafikte kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, GBT sorguları da yapıldı. Durdurulan araçlar üzerinde TEM ve Narkotik ekiplerinin desteğiyle yapılan aramalarda, suç teşkil eden eşyalara da el konuldu.
Öte yandan ilçedeki metruk binalar ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda da GBT sorguları yapılırken, sigara denetimleri de gerçekleştirildi.
Narkotik, TEM, KOM, Asayiş Şube Müdürlüğü´nden 9 personel ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü´nden ise 10 personeli ile birlikte toplamda 19 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 367 şahıs, 137 araç sorgulandı. Biri yüksekokul olmak üzere toplam 10 okul bölgesi, 4 park ve bahçe, 15 umuma açık iş yeri ve 4 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada, 16 sürücüye toplamda 5161 TL cezai işlem uygulanırken, sigara içildiği tespit edilen bir işyerine idari işleme esas olmak üzere tutanak tanzim edilip, sigara içtiği tespit edilen 2 şahsa 374 TL idari para cezası uygulandı.
Okul bölgelerinde yapılan bu tür uygulamaların öğrencilerin güvenliği bakımından oldukça faydalı olduğunu dile getiren Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Akkaya, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında güvenlikleri de bizim için çok önemli. Emniyet teşkilatımız ve diğer güvenlik görevlilerimiz böyle bir huzur operasyonu yapıyor. En azından öğrencilerimize sıkıntı yaşatabilecek ya da öğrencilerimize herhangi bir problem yaratabilecek şahısları ve araçları bu şekilde denetledikleri zaman öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz açısından çok faydalı bir uygulama diye düşünüyorum. Bu uygulamada görev yapan tüm emniyet teşkilatımızdaki arkadaşlarımızı kutluyorum, ayrıca da teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen genç anne toprağa verildi Geride acılı eş ve iki çocuk bıraktı
YEREL HABERLER Kazada ölen genç anne toprağa verildi Geride acılı eş ...
Geri dönüşüm kutusu yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm kutusu yandı
Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar
YEREL HABERLER Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar
Turgutlu Belediyesi öğrencilere yemek desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi öğrencilere yemek desteğini ...
Sarıgöllü öğrencilerden Elazığ'a moral mektubu
YEREL HABERLER Sarıgöllü öğrencilerden Elazığ'a moral mektubu
Gördes kütüphanelerinde şehitlerin adı yaşatılacak
YEREL HABERLER Gördes kütüphanelerinde şehitlerin adı yaşatılacak
Manisa’da depremde zarar gören 7 katlı bina tahliye edildi Manisa’da bir aydır devam eden depremler sonrası il merkezindeki 7 katlı bir binadaki hasarlar büyüyünce tahliye edildi Deprem kapsamına alınmadan tahliye edilen bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi
YEREL HABERLER Manisa’da depremde zarar gören 7 katlı bina tahliye ...
Kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
YEREL HABERLER Kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
Manisa’da ‘Art Alan’ resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Art Alan’ resim sergisi ziyaretçilerini ...
Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için
YEREL HABERLER Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için
Kazada yaralanan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan işçi hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: ...
Manisa FK hayata döndü
YEREL HABERLER Manisa FK hayata döndü
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11. yılına 11 okula kitap bağışı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11. yılına 11 okula ...
112 Acil Çağrı Merkezi okullarda tanıtılacak
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi okullarda tanıtılacak
Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı
YEREL HABERLER Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı
Manisa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 ...
Soma'da patoloji laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Soma'da patoloji laboratuvarı açıldı
Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi
YEREL HABERLER Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi
(Özel) Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje Projeyi TÜBİTAK’a sunmaya hazırlandıklarını kaydeden Manisa BİLSEM Fizik Öğretmeni Metin Derinkaya: “Gürültü kirliliği sorunu çok sık yaşanan bir sorun. Şu an proje aktif ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor" "Projeyi daha da geliştirerek, Manisa sokaklarına hatta Türkiye’deki tüm sokaklara uygulayabiliriz diye düşünüyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona ...
Manisa'da tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
YEREL HABERLER Manisa'da tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik ...
Manisa Lalesini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
YEREL HABERLER Manisa Lalesini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X