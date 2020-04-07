(Görüntülü) Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs karşısında aldığı önlemleri anlattı. Çocuğun ailesinin görüntülediği o anlarını videosu sosyal medyadan paylaşınca, yoğun ilgi ve paylaşım gördü.<br>İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Ailesi o anların videosunu çekti. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi. Koronavirüs nedeniyle maske takmamız gerektiğini vurgulayan Feride Gün, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. O anların vidosu sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Manisa <br>2020-04-07 13:30:24<br>

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