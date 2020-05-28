'O günler çok özlendi'

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<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA MANİSA'nın Salihli ilçesinde, aynı yönde giden TIR´a arkadan çarpan TIR´ın sürücüsü Misbah Barça, aracında sıkıştı. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.<br>Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Kula istikametine giden Misbah Barça, yönetimindeki 63 HE 270 plakalı TIR´la, aynı yönde ilerleyen İsmail Öğüt´ün kullandığı 26 ABN 973 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Barça, TIR içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR´da sıkışan Barça´yı çıkarırken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Barça, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi.<br>Kazanın ardından E96 Karayolu´nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-28 19:32:03<br>

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