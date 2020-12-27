Akhisar Belediyesi Kreşi açılış için gün sayıyor Akhisar Belediyesinin ilk kreşi yeni yılla birlikte açılacak

Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ilk mahalle kreşi açılış için gün sayıyor.

Akhisar Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, Akhisar tarihinde bir ilke imza attı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim vaatlerinden birisi olan mahalle kreşleri pandemi etkisinin azalması ile birlikte hizmete başlıyor. Çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği kreş sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek.



"Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz"

Korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen mahalle kreşini ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Akhisar Belediyesi Mahalle Kreşlerimizin ilkini pandemi etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılında hizmete açacağız. Kreşimizde miniklerimiz hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenerek yeni şeyler öğrenecekler. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



"Çalışan annelerin iş yükü hafifleyecek"

Uzman eğitmenlerin yer alacağı mahalle kreşinin çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek sağlarken annelerin de gönül rahatlığıyla işlerine gidebileceğini belirten Başkan Dutlulu, “Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünüldü. Çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek. Aynı zamanda çalışan annelerin de iş yükü hafifleyecek. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mahalle kreşlerinin sayısını çoğaltacaklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, diğer kreşler için de çalışmaların başladığını sözlerine ekledi.

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