Turgutluspor - Serik Belediyespor: 1-1

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Aykut Küçük (xx)

TURGUTLUSPOR: Hüseyin (x) Samed (xx), Muhammet Arslantaş (xx) (Dk. 62 Mutlu x), Marvin Sinan (xx), Mete (x) (Dk. 35 Sezer xx), Erdoğan (xx), Talha (xx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 82 Beşir x), Erkan (x) (Dk. 81 Emre Keskinx), Kadir (xx), Muhammed Rıdvan (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim (xx) Ergün (x) (Dk. 86 Melih), Murat Gürbüzerol (xx), Ahmet (xxx), Tufan (x) (Dk. 66 Mikail xx), Yusuf (x) (Dk. 86 Sinan), Abdulsamet (x), Murat Erdemir (x) (Dk. 78 Raif xxx), Cenk (xx), Burak (xxx), Kaan (x) (Dk. 66 Erkan xx)

GOLLER: Dk. 58 Muhammet Haşim (Turgutluspor), Dk. 87 Raif (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Cenk, Mikail (Serik Belediyespor), Kadir, Muhammed Rıdvan, Hüseyin (Turgutluspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bayburt Özel İdarespor deplasmanındaki son dakika yenilgisiyle Play-Off hattından çıkan Turgutluspor, evinde Serik Belediyespor önünde de son anlarda puan kaybetti: 1-1. 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada 58'inci dakikada Muhammet Haşim'in golüyle öne geçen Turgutlu, 87'nci dakikada Raif'in eşitlik sayısına engel olamadı. Bu sezon daha önce 11 maçta 10 galibiyet aldığı evinde ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan, son 4 maçta 3'üncü kez puan kaybeden kırmızı-siyahlı ekip bu skorla 43 puan ve averajla Play-Off'un dışında kaldı. Ev sahibinde golü atıp 82'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muhammet Haşim, ambulansla hastaneye götürüldü.

33'üncü dakikada Muhammet Haşim'in sağ kanattan ortasında Muhammet Arslantaş kafayı vurdu, top kaleci İbrahim'de kaldı.

37'nci dakikada Turgutluspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Tufan, aşırtma bir vuruş denedi, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

58'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Rıdvan'ın defanstan uzun pasında savunmanın arkasında sarkan Muhammet Haşim, karşı karşıya kaldığı kaleci İbrahim'den güzel sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı.

60'ıncı dakikada Serik Belediyespor gole yaklaştı. Murat Gürbüzerol'un yaklaşık 35 metreden sert vuruşunda top rüzgarın da etkisiyle kaleci Hüseyin'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı, dönen topu Erdoğan uzaklaştırdı.

71'inci dakikada sol kanattan köşeye Kadir'in ortasında Muhammet Haşim kafayı vurdu, top kaleci İbrahim'de kaldı.

87'nci dakikada Serik Belediyespor eşitliği sağladı. Erkan'ın sol kanattan köşe vuruşundan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Raif topuğuyla dokunarak ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma bu skorla bitti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-02-24 15:22:30



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