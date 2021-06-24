Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Efendi Mahallesi'nde evde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine takip başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Olayla bağlantılarının olduğu değerlendirilen Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-06-24 15:24:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.