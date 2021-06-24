Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Efendi Mahallesi'nde evde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine takip başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Olayla bağlantılarının olduğu değerlendirilen Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-06-24 15:24:05
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